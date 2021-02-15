4 حالات يجب تجنبها عند استخدام رقائق الألومنيوم لتغليف الطعام

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من المرجح أنك ارتكبت هذه الأخطاء من قبل.. إليك 4 أشياء يجب تجنبها عند استخدام رقائق الألومنيوم لطعامك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رقائق الألومنيوم تُعد من الأشياء التي لا تخلو منها العديد من المطابخ، فهي تُستخدم لأغراض عديدة.

وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بعض النصائح حول استخدام رقائق الألومنيوم، التي تُعرف بالقصدير، عبر حسابها الرسمي "تويتر".

وتُعد هذه الرقائق مناسبة لتغليف الأغذية في درجة حرارة الغرفة، والثلاجة.

ويُعد استخدام هذه الرقاقات آمناً في حال استُخدمت بطريقة صحيحة، وقد يؤدي استخدامها في أغراض غير مخصصة لها إلى تلوث الغذاء.

وإليكم 4 حالات يجب عدم استخدام رقائق الألومنيوم فيها:

  • لا تستخدمها في طهي أو تسخين الأغذية
  • لا تستخدمها لحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة
  • تجنب تعريضها لدرجات الحرارة العالية داخل الفرن، أو تعريضها للهب بشكل مباشر
  • تجنب استخدامها في أفران المايكروويف، واستبدلها بالأواني المخصصة لذلك
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