شاهد كيف هدّأ بايدن من روع طفلة خائفة من فيروس كورونا

(CNN)-- عندما سُئل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موعد تلقي الأطفال للقاح المضاد لفيروس كورونا، طمأن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مؤكداً انخفاض خطر إصابتها بفيروس كوفيد - 19 ونقل العدوى منها ولها، وذلك أثناء جلسة حوارية رئاسية من CNN.

وطرحت والدة الطفلة ليلى، جيسيكا سالا، سؤال "ابنتي ليلى ذات الـ8 أعوام، هنا، وابني ماتيوس ذو الـ7 أعوام في المنزل، يسألان كثيراً عما إن كانا سيصابان بكوفيد، وإذا أصيبا فهل سيموتان؟ إنهما يشاهدان الآخرين يتلقون اللقاح، ويريدان معرفة متى سيتمكن الأطفال من الحصول عليه؟".

ليطمأن بايدن الطفلة، مشيراً إلى أن "من غير الاعتيادي أن يحدث ذلك. الدليل حتى الآن يظهر أن الأطفال ليسوا الأشخاص الأكثر احتمالاً بالإصابة بكوفيد"، حسبما قال.

واستطرد الرئيس الأمريكي بالقول "لم نجر فحوصات على الأطفال بعد فيما يتعلق بأي اللقاحات ستعمل أو لا، أو ما هو مطلوب". مشيراً إلى أن الأطفال هم "المجموعة الأكثر أمناً في العالم كله".

وفي نهاية رده، طمأن بايدن كلاً من الطفلة ووالدتها، مؤكداً "سوف تكونين بخير، وسوف نتأكد من أن والدتك ستكون بخير أيضاً".