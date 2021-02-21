الكويت: تمديد منع دخول الأجانب إلى البلاد "حتى إشعار آخر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الكويتية، السبت، تمديد العمل بقرار منع دخول الأجانب إلى البلاد "حتى إشعار آخر".

وقال هيئة الطيران المدني في الكويت، عبر حسابه في تويتر، إنه القرار يأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية، موضحة أنه "تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر.

في حين سيستمر دخول الركاب الكويتيين، مع خضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى اشعر آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي . https://t.co/lI8UOxaorl

واستثنت السلطات الكويتية من قرار منع دخول الأجانب الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

الطيران المدني : يستثنى من قرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم. https://t.co/5HGd6Bc60D

ولدى الكويت 183 ألفا و322 حالة مسجلة لفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد، مع 1039 حالة وفاة. ويوم السبت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 862 إصابة جديدة و5 حالات وفاة إضافية وفاة.