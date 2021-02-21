هل كبدك في خطر؟ 7 أعراض تشير إلى التليف الكبدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تشعر بالقلق من صحة كبدك، فإليك بعض الأعراض التي يجب عليك الانتباه لها.
وخلال تغريدة على "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة" 7 أعراض تحذيرية للتليف الكبدي تشير إلى أن كبدك في خطر، وأنه يجب عليك إستشارة الطبيب.
#توعية | ٧ أعراض تحذيرية تشير أن كبدك في خطر ويجب إستشارة الطبيب ... #مجمع_الملك_عبدالله_الطبي بجدة https://t.co/Oq86jkMU5L
7 أعراض للتليف الكبدي:
- فقدان الشهية
- الإرهاق
- حكة في الجلد
- نزيف الجهاز الهضمي، وغالباً ما يكون ذلك ناتجاً من دوالي المريء
- ظهور كدمات تحت الجلد
- انتفاخ البطن، وقد يكون ذلك نتيجة تجمع السوائل، وهو يُعرف باستسقاء البطن
- إصفرار الجلد والعينين