هل كبدك في خطر؟ 7 أعراض تشير إلى التليف الكبدي

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هل كبدك في خطر؟ إليك 7 أعراض يجب عليك الانتباه لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تشعر بالقلق من صحة كبدك، فإليك بعض الأعراض التي يجب عليك الانتباه لها.

وخلال تغريدة على "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة" 7 أعراض تحذيرية للتليف الكبدي تشير إلى أن كبدك في خطر، وأنه يجب عليك إستشارة الطبيب.

7 أعراض للتليف الكبدي:

  • فقدان الشهية
  • الإرهاق
  • حكة في الجلد
  • نزيف الجهاز الهضمي، وغالباً ما يكون ذلك ناتجاً من دوالي المريء
  • ظهور كدمات تحت الجلد
  • انتفاخ البطن، وقد يكون ذلك نتيجة تجمع السوائل، وهو يُعرف باستسقاء البطن
  • إصفرار الجلد والعينين
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