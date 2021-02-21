هل كبدك في خطر؟ 7 أعراض تشير إلى التليف الكبدي

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نشر الأحد ، 21 فبراير / شباط 2021

منها الاستهلاك المنتظم للكحول..ما هي أسباب أمراض الكبد؟

في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. الصحة العالمية تسعى إلى "مستقبل خال من التهاب الكبد"

هل تناول وجبات الطعام في الصباح أفضل من المساء عند محاولة إنقاص الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تشعر بالقلق من صحة كبدك، فإليك بعض الأعراض التي يجب عليك الانتباه لها.

وخلال تغريدة على "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة" 7 أعراض تحذيرية للتليف الكبدي تشير إلى أن كبدك في خطر، وأنه يجب عليك إستشارة الطبيب.

#توعية | ٧ أعراض تحذيرية تشير أن كبدك في خطر ويجب إستشارة الطبيب ... #مجمع_الملك_عبدالله_الطبي بجدة https://t.co/Oq86jkMU5L

7 أعراض للتليف الكبدي: