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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن وظيفة أحلامك؟ ما رأيك بجني المال عن طريق النوم، وقضاء ليلة في منتجع من فئة 5 نجوم!

ويبحث موقع "Sleepstandards.com"، وهو موقع يوفر معلومات حول أبحاث ومنتجات تحسن من جودة النوم، عن مساعدة أشخاص في دراسة تأثير العوامل البيئية على جودة النوم، مقابل ألفين دولار.

ويقول المنشور: "سيقضي المشارك 5 ليالٍ في بيئات مختلفة، تم إعدادها من قبل فريقنا، بما في ذلك ليلة واحدة في منتجع فاخر من فئة 5 نجوم".

وسيُطلب من المشارك كتابة تقرير عن تجربة نومه كل ليلة، والتحدث عن كيفية تأثير كل بيئة على جودة نومه.

وبالتالي، يجب تقييم البيئة من 1 إلى 10 لإعلام الباحثين بالفرق بين بيئات نومه المفضلة.

وستكون المكافأة هي مبلغ مالي قدره ألفين دولار، مع دفع جميع النفقات.

ويحتاج المرشحون إلى تقديم صورة شخصية وفيديو تعريفي مدته 60 ثانية يشرح عن سبب رغبتهم في المشاركة. ويجب على المتقدمين أيضاً مشاركة الروابط عبر جميع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

ويجب إرسال جميع الطلبات بحلول 31 مارس/ آذار.