دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استجاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، لمناشدة والدي طفلة عراقية مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، عبر التبرع بتكاليف علاجها المتمثل بحقنة عقار طبي جديد يسمى Zolgensma (AVXS-101).

وتحدثت CNN بالعربية مع إبراهيم جبار، والد الطفلة البالغة من العمر 19 شهرا واسمها لافين، حيث عبّر عن المعاناة التي مرت بها الأسرة وامتنانه لاستجابة الشيخ محمد بن راشد.

من جانبه، قال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة، إن مرض ضمور العضلات الشوكي يؤثر على عضلات الجهاز التنفسي إذا لم يعالج في وقت مبكر، مشيراً إلى أن الطفل قد يحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي في حال عدم علاج المرض. كما أشار الدكتور العوضي إلى أن المرض الذي أصيبت به الطفلة لافين لا يزال في مرحلة متقدمة، مضيفاً أن فرص علاجها مناسبة.