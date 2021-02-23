دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت 98 دولة ومنطقة على الأقل بإعطاء أكثر من 212 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، بعد عام تقريباً من الإبلاغ عن أول حالة فيروس كورونا في الصين.

وطُورت العديد من اللقاحات المختلفة بسرعة قياسية، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى سنوات من البحث في الفيروسات ذات الصلة واستثمارات بمليارات الدولارات.

وبحلول يوم الخميس الماضي (18 فبراير)، حوالي 10 دول فقط حصلت على ٪75 من إمدادات اللقاحات المتاحة في العالم بحسب الأمم المتحدة.

إليكم، أين وصلت جرعات تطعيم فيروس كورونا حول العالم في الانفوجراف أعلاه: