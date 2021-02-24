لماذا لا يمكن مقارنة "جونسون آند جونسون" بلقاحي "فايزر" و"مودرنا"؟

"لم أشعر بأية آثار جانبية".. مراسلة CNN بعد مشاركتها بتجربة لقاح "جونسون آند جونسون"

(CNN Health)—قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، يلبي متطلبات ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.

وفي تحليل صدر يوم الأربعاء، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح شركة جونسون آند جونسون قد استوفى متطلبات ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.

كانت فعالية لقاح جونسون ضد حالات فيروس كورونا المتوسطة إلى الشديدة/الحرجة في جميع المناطق الجغرافية 66.9٪، بعد 14 يومًا على الأقل من التطعيم بجرعة واحدة و66.1٪ بعد 28 يومًا على الأقل من التطعيم، حسب تحليل جديد للجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية التابعة لإدارة الغذاء والدواء.

وقال التحليل: "لم تكن هناك مخاوف محددة تتعلق بالسلامة في تحليلات المجموعات الفرعية حسب العمر، أو العرق، أو الأمراض المصاحبة، أو عدوى السارس السابقة".

في وثيقة موجزة، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها راجعت بيانات اللقاح وقررت أنها "تتماشى مع التوصيات الواردة في إرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

ومن المقرر أن تنظر مجموعة مستقلة من مستشاري إدارة الأغذية والعقاقير، واللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، في الوثائق وتقدم توصية حول ما إذا كان يجب السماح بالتطعيم ضد كوفيد - 19. وتجتمع اللجنة يوم الجمعة.