تكثيف إمدادات لقاح فيروس كورونا في أمريكا بحلول نهاية مارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركات الأدوية أمام لجنة فرعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، يمكن أن تتوقع توفير 240 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19"، بحلول نهاية مارس/ آذار.

وتعهدت شركتا "فايزر" و"مودرنا" بإتاحة إجمالي 220 مليون جرعة للشحن، بحلول نهاية شهر مارس/ آذار.

وفي الوقت نفسه، تعهدت شركة "جونسون آند جونسون"، التي يمكنها الحصول على ترخيص استخدام طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، بإتاحة 20 مليون جرعة في الإطار الزمني نفسه.

وقال الدكتور ريتشارد نيتلز، نائب رئيس الشؤون الطبية في شركة "جونسون آند جونسون" للمشرعين: "إذا تم استلام تصريح الاستخدام الطارئ هذا الأسبوع، فنحن نأمل بالمساهمة في إنهاء هذا الوباء في أقرب وقت ممكن".

وأوضح نيتلز أن الشركة مستعدة لشحن حوالي 4 مليون جرعة على الفور بعد الحصول على ترخيص من اللقاح.

وأدلى مسؤولون تنفيذيون من مصنعي اللقاحات، إلى جانب المديرين التنفيذيين من "أسترازينيكا" و"نوفافاكس"، بشهاداتهم أمام اللجنة الفرعية للجنة مجلس النواب للطاقة والتجارة، يوم الثلاثاء.

ويمكن أن يتوفر لقاح رابع لكوفيد-19 بالولايات المتحدة في أبريل/ نيسان، إذا استطاعت "أسترازينيكا" تأمين ترخيص إدارة الغذاء والدواء للقاح الخاص بها.

وقال الدكتور رود دوبير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الأعمال الصيدلانية الحيوية في "أسترازينيكا"، إن الشركة ستطلق 30 مليون جرعة فور الموافقة على اللقاح، بالإضافة إلى 50 مليون جرعة بحلول نهاية أبريل/ نيسان.

وتوقعت شركة "فايزر" أن تقدم 30 إلى 40 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، لكنها لم تتجاوز 40 مليون جرعة الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع أن تقدم شركة "مودرنا" 20 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، لكنها لم تحقق الهدف في الوقت المحدد.

وعند سؤالهما عن سبب عدم تسليم الجرعات في الوقت المحدد، يوم الثلاثاء، قال المسؤولان التنفيذيان للشركتين إن الوصول إلى المواد الخام وتصنيع منتج لم يتم صنعه من قبل كان لهما دور في هذه المشكلة.

وأبرمت شركات الأدوية الخمس عقوداً مع الحكومة الأمريكية لتقديم 1.1 مليار جرعة لقاح، وهو ما يكفي لتطعيم 600 مليون شخص بشكل كامل، أي حوالي ضعف سكان الولايات المتحدة.

وأكد المسؤولون في الشركات أنهم يعملون على الوفاء بهذه الالتزامات.

وقال رئيس شركة "مودرنا"، ستيفن هوج: "في هذه المرحلة، نعتقد أن لدينا الإمدادات والمواد الاستهلاكية التي نحتاجها".

وتسعى شركة "مودرنا" للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء لزيادة عدد الجرعات في زجاجات لقاح "كوفيد-19" من 10 إلى 15 جرعة.

وقال هوج إنها "ستسرع التسليم بشكل كبير"، وتقلل الطلب على بعض المواد الخام الحرجة عالية الطلب.

وإلى جانب الإنتاج والتوزيع، تحدث المسؤولون التنفيذيون حول الحماية التي يوفرها لقاح "كوفيد-19"، مع انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة.

وقال جون تريزينو، كبير المسؤولين التجاريين في شركة "نوفافاكس"، إن "إضافة سلالة جديدة إلى لقاحنا هو شيء لدينا خبرة فيه والقدرة على القيام به بسرعة كبيرة".

وتبحث شركة "فايزر" في لقاح معزز محتمل للجرعة الثالثة.

وقال كبير مسؤولي الأعمال في شركة "فايزر"، جون يونغ: "نعتقد أن هناك بعض الأدلة الناشئة على أن وجود عيار أعلى من الأجسام المضادة قد يكون وقائياً حتى ضد السلالات الجديدة المتغيرة.. نحن أيضاً في خضم مناقشات مع إدارة الغذاء والدواء، بشأن احتمالية تطوير لقاح ضد متغير جديد مثير للقلق، في حال ظهوره".