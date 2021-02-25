دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في البحرين، الخميس، منحها موافقة الاستخدام الطارئ للقاح شركة "جونسن أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا (جانسن)، ليصبح خامس لقاح يُصرح به في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وافقت على استخدام لقاح جانسن للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، قولها إنه قد تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمتها الشركة، التي شملت نتائج دراسة المناعة.

وأضافت الجلاهمة أنه جرى مشاركة النتائج مع لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة ادراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح لشركة جونسون آند جونسون.

ويشار إلى أن لقاح جانسن يُؤخذ عبر جرعة واحدة فقط.

وكانت فعالية لقاح جونسون ضد حالات فيروس كورونا المتوسطة إلى الشديدة/الحرجة في جميع المناطق الجغرافية 66.9٪، بعد 14 يومًا على الأقل من التطعيم بجرعة واحدة و66.1٪ بعد 28 يومًا على الأقل من التطعيم، حسب تحليل جديد للجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وسبق أن منحت البحرين الموافقة الطارئة لاستخدام لقاحات (سبوتنيك في، سينوفارم، فايزر - بيونتيك، أكسفورد – أسترازينيكا).

وحتى يوم الأربعاء، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في البحرين 7098، والوفيات 433.