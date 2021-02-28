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نشر الأحد ، 28 فبراير / شباط 2021

لمرضى السكري.. 10 أشياء يجب معرفتها عن تناول الإنسولين في وقت وجبات الطعام

هل تناول وجبات الطعام في الصباح أفضل من المساء عند محاولة إنقاص الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون نصائح التغذية السليمة كثيرة، فهي ترتبط بمكونات الطعام، وكميته، والعناصر الغذائية الموجودة بداخله، إلى جانب كيفية طهيه، وطريقة تناوله أيضاً.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مجموعة من النصائح لتغذية صحية لكبار السن.. إليك أبرزها: