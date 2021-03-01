إسرائيل ستقدم اللقاح لفلسطينيي الضفة الغربية الذين يحملون تصاريح عمل

نتنياهو سيكون أول من يأخذ لقاح كورونا مع وصول أول شحنة من فايزر إلى إسرائيل

إسرائيل تبدأ بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا الخاص بها كمرحلة أولى من تجاربها السريرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستقوم إسرائيل بتطعيم الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل والمستوطنات، وفقاً لما ذكرته وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الضغط على إسرائيل لتمديد برنامجها الناجح للتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" ليتضمن الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وقال بيان إن حملة التطعيم ستبدأ في الأيام المقبلة، وسيتم تنفيذها "من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وعمل الاقتصاد".

وسيتم إعطاء اللقاحات عند نقاط العبور بين الضفة الغربية، وإسرائيل، إضافةً إلى عدد من المناطق الصناعية الواقعة داخل مستوطنات الضفة الغربية.

وستمنح الفرق الطبية الإسرائيلية الجرعات التي ستأتي من مخزون إسرائيل من لقاحات "مودرنا".

ويُسمح لـ87 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بالعمل في إسرائيل وفقاً للأرقام الرسمية، بينما يُسمح لـ35 ألف منهم بالعمل داخل المستوطنات.

ويعيش حوالي مليوني ونصف المليون فلسطيني في الضفة الغربية، بينما يعيش مليونان فلسطيني في غزة.