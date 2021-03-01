لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة البريطانية، في بيان، إنه تم اكتشاف ما يصل إلى ست حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في ماناوس بالبرازيل، في المملكة المتحدة يوم الأحد.

وقال البيان إن حالتين من الحالات الثلاث التي تم اكتشافها في إنجلترا جاءت من أسرة في جنوب غلوسيسترشاير لها تاريخ من السفر إلى البرازيل، في حين أن الحالة الثالثة لا علاقة لها بأي من الحالتين، وأن المزيد من التحقيقات جارية.

وأضاف البيان أنه تم تحديد ثلاث حالات من المتغير في اسكتلندا، لكن هذه ليست مرتبطة بالحالات في إنجلترا.

وقال بيان الحكومة البريطانية إنه "على الرغم من أن المخاطر على المجتمع الأوسع تعتبر منخفضة"، إلا أنها كإجراء احترازي تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة خشية انتشار هذه السلالة.