قائمة بالدول العربية الأعلى تسجيلا للإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استمرار الجائحة، إليكم قائمة بالدول العربية الأعلى تسجيلاً للإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية إصابات "كوفيد-19"، احتل العراق المرتبة الأولى، إذ وصل العدد إلى 703 ألف.

وبعد العراق، أتى المغرب، والأردن، والإمارات، ولبنان في المرتبة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة على التوالي.

وعندما أتى الأمر إلى الوفيات، احتل العراق المركز الأول أيضاً، إذ تجاوز العدد المُبلغ عنه 13 ألف وفاة، ثم تبعته مصر، والمغرب، وتونس، والسعودية في المرتبة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة على التوالي.

تعرف إلى حالات الإصابات والوفيات بالإنفوجراف أعلاه: