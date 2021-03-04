لقاح "كوفاكسين" الهندي يظهر فاعلية بنسبة 81% في الوقاية من كورونا

ظنوا أنهم تلقوا لقاح كورونا.. مشاركون بتجارب في مدينة هندية لم يكونوا على علم بخضوعهم لاختبار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت بيانات مبكرة، يوم الأربعاء، أن لقاح "كوفاكسين" المطور محلياً في الهند، فعال بنسبة 81% ضد "كوفيد-19".

وطور اللقاح بشكل مشترك من قبل شركة "بهارات بيوتيك" الهندية للتكنولوجيا الحيوية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الحكومة الهندية.

وتضمنت التجربة السريرية 25،800 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18و98 عاماً، وفقاً لشركة "بهارات بيوتيك".

وتعتمد نسبة الفعالية على تحليل مبكر لـ43 حالة مصابة بـ"كوفيد-19". وحدثت حوالي 36 حالة لدى المشاركين الذين حصلوا على دواء وهمي، مقارنة بسبعة مشاركين حصلوا على اللقاح.

وتشير البيانات إلى أن اللقاح يمكنه أيضاً مكافحة السلالة المتحورة التي تم رصدها لأول مرة في المملكة المتحدة بشكل فعال، وفقاً لتحليل أجراه المعهد الوطني الهندي لعلم الفيروسات.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بهارات بيوتيك"، الدكتور كريشنا إيلا :"يُعد اليوم بمثابة إنجار مهم في اكتشاف اللقاح، بالنسبة للعلم ومكافحتنا لفيروس كورونا".

ويوضح إيلا أن لقاح "كوفاكسين" يظهر اتجاهاً عالي الفعالية السريرية ضد "كوفيد-19"، والسلالات المتحورة الناشئة بسرعة.

معلومات عن اللقاح

ويتكون لقاح "كوفاكسين" من جرعتين، وهو أول لقاح ضد "كوفيد-19"، طُور بالكامل في الهند.

وقد أعربت أكثر من 40 دولة عن اهتمامها بلقاح "كوفاكسين"، بما في ذلك البحرين، وسلطنة عمان، ومنغوليا، وميانمار، وسريلانكا، والفلبين، وجزر المالديف، وموريشيوس.