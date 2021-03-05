أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرضت حكومة المملكة المتحدة لانتقادات مما وصفه النقاد بزيادة رواتب "يرثى لها" بنسبة 1٪ للعاملين في خدمة الصحة الوطنية (NHS).

تم الإشادة بعاملي خدمة الصحة الوطنية مرارًا وتكرارًا من قبل السياسيين في المملكة المتحدة لعملهم أثناء الوباء.

كان شعار الحكومة في المرحلة الأولى من الوباء في عام 2020 نصه: "ابق في المنزل، احمِ NHS، أنقذ الأرواح".

أثار رفع الأجور، الذي عرضته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة على هيئة مراجعة أجور NHS الخميس، انتقادات من هيئات مختلفة.

ووصفت دونا كينير، الرئيسة التنفيذية للكلية الملكية للتمريض (RCN)، بأنها "مثيرة للشفقة ومخيبة للآمال بمرارة".

وقالت الكلية الملكية للتمريض إن الزيادة "ستصل فقط إلى 3.50 جنيه إسترليني (4.85 دولار أمريكي) أسبوعيًا... لممرضة من ذوي الخبرة".

ويضيف البيان: "لا أحد يظن أن هذا عادل في خضم الجائحة ولن يفعل شيئًا لمنع الهجرة الجماعية من التمريض".

وطالبت الكلية الملكية للتمريض بزيادة قدرها 12.5٪ بدلاً من ذلك.

كما جاءت الانتقادات بسرعة من زعيم المعارضة في المملكة المتحدة كير ستارمر الذي وصف الزيادة بأنها "إهانة"، وقال إنها "ليست جيدة بما يكفي لمجرد التصفيق لهم"، في إشارة إلى الطقوس الأسبوعية خلال أول إغلاق في المملكة المتحدة حيث صفق الناس لموظفي الرعاية الصحية لعملهم.

وقال ستارمر لـBBC في مقابلة يوم الجمعة: "يحاول رئيس الوزراء الحصول على الفضل في طرح اللقاح مع خفض رواتب أولئك الذين يقدمونه بالفعل".

وتابع: "لقد حافظوا على استمرار بلدنا خلال هذا الوباء وهو مخطئ تمامًا في تجميد رواتبهم في هذا الوقت".