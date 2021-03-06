دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الجمعة، عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاص بفيروس كورونا، بداية من الأحد المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر في وزارة الداخلية، أن القرار يأتي بعد "مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة".

وأوضح المصدر أن عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية يرتبط بجميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، ودور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

بينما يستمر إيقاف المناسبات والحفلات كافة، بما فيها حفلات الزواج، واجتماعات الشركات، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

بجانب بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصًا.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.

وأكدت الداخلية السعودية أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وحتى يوم الجمعة، كان لدى السعودية 379,092 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 6,519 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في البلاد.