(CNN Health)-- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إرشادات جديدة بشأن مدى قدرة الأشخاص على التنقل والسفر، ممن تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.

وتحدد مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل على أنهم أولئك الذين تجاوزوا أسبوعين من جرعتهم الثانية من لقاحات مودرنا وفايزر أو أسبوعين بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

ويتمتع الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالحماية وهناك أدلة متزايدة على أنهم لا ينشرون العدوى، لكن العلماء ما زالوا يحاولون فهم المدة التي تستغرقها الحماية من اللقاح.

وحسب الإرشادات الجديدة، يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل زيارة آخرين تم تطعيمهم في أماكن مُغلقة دون أقنعة أو مسافات جسدية، وهو نفس الشيء إذا كانت عائلة واحدة، إذا كان الأشخاص غير المطعمين معرضين لخطر منخفض للإصابة بمرض شديد.

كما يمكن تخطي الحجر الصحي والاختبار إذا حدث تعرض لشخص مصاب بكورونا، لكن يجب مراقبة الأعراض لمدة 14 يومًا.

ومع ذلك، لا يزال الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات في العديد من السيناريوهات.

وتنص الإرشادات على أنه يجب على الأشخاص الملقحين بالكامل ارتداء قناع والاحتفاظ بمسافة جسدية جيدة مع غير الملقحين المعرضين لخطر متزايد للإصابة بالوباء، سواء كانت عائلة واحدة أو أسرة عديدة.

وأكدت الإرشادات ضرورة ارتداء قناع مناسب والحفاظ على مسافة جسدية في الأماكن العامة، وتجنب الحشود المتوسطة والكبيرة الحجم، والأماكن العامة سيئة التهوية، وغسل اليدين بشكل متكرر والخضوع للفحص إذا شعروا بالمرض.

وقالت الإرشادات إن مخاطر الإصابة بالعدوى خلال الأنشطة الاجتماعية، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو المطعم، أقل بالنسبة للمُطعمين بالكامل، رغم ضرورة اتخاذ الاحتياطات.

في حين قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال إفادة بالبيت الأبيض الاثنين، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا لا يزال مفضلا أن يتجنبوا السفر.