حتى لو كان لنصف ساعة فقط..8 فوائد صحية للمشي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يعتقد العديد من الأشخاص أنهم يحتاجون لقضاء ساعات طويلة في النادي الرياضي من أجل الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية. ولكن، هل تعلم أنك تستطيع الاستفادة بشكل كبير من ممارسة المشي؟
وقد يكون من الصعب على مختلف الأشخاص العثور على الوقت المناسب لممارسة القدر الكافي من الرياضة، إذ يحاولون الموازنة بالفعل بين وظائفهم، أو أعمالهم المنزلية، أو جوانب أخرى من حياتهم اليومية.
ولكن، يمكن لنصف ساعة من المشي أن تحسن من صحتك بطرق مختلفة، وفقاً لما ذكره حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، عبر "تويتر".
إليكم فوائد المشي:
- تخفيف القلق والإكتئاب
- مرونة المفاصل، وتقوية العضلات
- تحقيق وزن صحي، ولياقة أفضل
- تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم
- جعل العظام أقوى
- الوقاية من أمراض القلب، والسمنة، والضغط، والسكري من النوع الثاني
- تحسين التوازن، وتدفق الدم في الجسم
- حرق السعرات الحرارية الزائدة