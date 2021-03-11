مستشفيات الأطفال تشهد زيادة في مضاعفات فيروس كورونا النادرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شعرت كاثرين دن بالقلق حقًا بشأن ابنها نولان حتى عندما أخبرها الأطباء أنه لا ينبغي لها ذلك إذ كانت حمى الولد البالغ من العمر 13 عامًا "مجرد فيروس".

ولم يكن يعاني من التهاب في الحلق أو سعال. وجاءت اختبارات فيروس كورونا سلبية مرتين.

ثم ارتفعت الحمى المنخفضة، وقالت: "عندها علمت أن شيئًا ما كان خطأً حقًا.. بعض الأطفال يصابون بهذه الأنواع من الحمى، وأولادي لا يصابون بها أبدًا".

في حديثها مع والدها، ذكرها أن طفل أحد أصدقائه يعاني من "متلازمة غريبة" تسمى "MIS-C"، أي متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال.

والأطباء لا يعرفون سبب ذلك. ولا يتسبب فيروس كورونا عادةً في حدوث مرض خطير لدى الأطفال، ولكن بالنسبة لأولئك الأطفال القلائل الذين يصابون بـ "MIS-C"، يبدو أن الحالة تسبب التهاب أجزاء مختلفة من الجسم، ويمكن أن تكون خطيرة.

وما يعرفه الأطباء هو أن العديد من مستشفيات الأطفال قد أبلغت عن رؤية عدد أكبر من الحالات في الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من أن متلازمة "MIS-C" تُعتبر نادرة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك 2617 حالة "MIS-C" في الولايات المتحدة قبل 1 مارس/ آذار، وتوفي 33 طفلاً. وهذا أعلى من أوائل فبراير/ شباط، عندما تم الإبلاغ عن 2060 حالة و 30 حالة وفاة.

الزيادات المفاجئة في متلازمة "MIS-C" تتبع طفرات فيروس كورونا

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت العديد من مستشفيات الأطفال، وليس فقط مستشفيات شيكاغو، حالات أكثر مما كانت عليه في وقت سابق من الوباء.

وقالت الدكتورة روبرتا ديباسي، رئيسة قسم أمراض الأطفال في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة: "في يناير وفيراير، رأينا عددًا كبيرًا".

وتعتقد ديباسي أن الزيادة المفاجئة لا ترجع إلى ارتفاع المتغيرات أو أي ظاهرة أخرى.

وعادةً ما يتبع الارتفاع المفاجئ في متلازمة "MIS-C" ارتفاعًا في حالات فيروس كورونا.

الحياة بعد متلازمة "MIS-C"

وذكرت دراسة نشرت في دورية "JAMA Neurology" أن الأعراض العصبية شائعة بين الأطفال في المستشفى الذين يعانون من فيروس كورونا أو "MIS-C"؛ على الرغم من أن الأعراض تم حلها بالنسبة لمعظم المرضى، فقد تطور بعضها إلى حالات تهدد الحياة. وتشجع دراسة نُشرت في مارس/آذار الأطباء على المتابعة مع هؤلاء المرضى للتأكد من عدم وجود أي مشاكل معرفية أو تطورية أو جسدية.

وقال غرانت شولرت، أخصائي أمراض الروماتيزم لدى الأطفال في مستشفى سينسيناتي للأطفال: "يتعافى معظم أطفالنا بشكل جيد، لكننا لا نعرف ما إذا كان لهذا آثار طويلة المدى، خاصة على القلب. هذا هو أكثر ما يهمنا، ونريد أن نفهمه".