هل يشتمل منزلك على كبار في السن؟ 7 نصائح مهمة عند رعايتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الكثير من الأحيان، لا تحتضن المنازل عائلات تتكون من الوالدين، والأطفال فقط.

وقد تختلف بعض العائلات، وتمتد لتشتمل أيضاً الأجداد، والجدات، أو أفراد آخرون ينتمون لفئة كبار السن.

وإذا كنت تعيش مع كبار السن في منزلك، إليك بعض النصائح المهمة التي يوصى باتباعها للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وفقاً لتغريدة مجلس الصحة الخليجي على موقع "تويتر".

7 نصائح مهمة عند رعاية كبار السن

1. غسل القدمين يومياً لمنع حدوث أي التهابات

2. الحفاظ على الفحص الدوري للنظر والسمع لأهميتهما في حفظ التوازن والحماية من السقوط

3. زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لإجراء فحص كامل للفم حتى لمن يستخدمون طقم الأسنان

4. الحفاظ على تهيئة المنزل ليتناسب مع احتياجات كبار السن مثل وضع سجاد غير قابل للانزلاق ووجود مقابض للوقاية من خطر السقوط

5. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحسن من جودة النوم وتقلل من أثر العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام

6. الحفاظ على دفء المكان خلال فترة الشتاء للحماية من نزلات البرد والعديد من الامراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية

7. الاستمرار بتناول الأغذية الصحية للتحكم في مستوى السكر والضغط