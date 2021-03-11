(CNN Bussiness)-- قالت شركة يويتوب، الخميس، إنها أزالت أكثر من 30 ألف مقطع فيديو تحتوي على معلومات خاطئة حول لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة باسم يوتيوب، إيلينا هيرنانديز، أن مقاطع الفيديو "تضمنت مزاعم حول تطعيمات كوفيد - 19 تتعارض مع السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية. بشكل عام، منذ فبراير/شباط 2020، أزلنا أكثر من 800 ألف مقطع فيديو يتعلق بمعلومات خطيرة أو مضللة عن فيروس كورونا".

وتعود سياسة يوتيوب ضد المعلومات المُضللة عن لقاح كورونا إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما أعلنت الشركة أنه ستتم إزالة الادعاءات الكاذبة، مثل أن اللقاح قاتل.

وخضع موقع يوتيوب لتدقيق متزايد بشأن الطريقة التي يمكن أن يقود بها محرك التوصيات المستخدمين المطمئنين إلى أصحاب الآراء المتطرفة ونشر الادعاءات المضللة. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة سوزان وجسيكي، إن حساب الرئيس دونالد ترامب سيتم استعادته في نهاية المطاف بعد تعليقه بسبب التحريض.

وكان موقع أكسيوس أول من أبلغ عن أحدث إحصائية للإزالة على يوتيوب.