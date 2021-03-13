دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، السبت.

وقال رئيس الحكومة التونسية، حسب وكالة الأنباء الرسمية (وات)، إن "الجهود ستواصل لبلوغ تلقيح ما يوازي 50 بالمائة على الأقل من التونسيين ضد الفيروس مع نهاية السنة الجارية".

وانطلقت أولى حملات التلقيح في تونس، صباح السبت، لتشمل طواقم التلقيح والعاملين في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في 25 مركزًا على مستوى البلاد.

والتقطت عدسات المصورين صورًا للحظة حصول عدد من أفراد الكوادر الصحية في العاصمة تونس اللقاح الروسي (سبوتنيك - في).

وأقرت رئيسة قسم الإنعاش بمستشفى عبد الرحمان مامي في مدينة أريانة، جليلة بن خليل، في تصريحات للوكالة الرسمية، بوجود نقص في عملية التسجيل في منظومة التلقيح، موضحة أنه لم يتجاوز العدد الإجمالي 537 ألف شخص وفق منظومة التسجيل الوطنية.

وقالت بن خليل إنه "بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا يمكن بلوغ مناعة مجتمعية تقدر بنسبة 60 بالمائة في حال انخرط التونسيون في حملة التلقيح ما سيجعلهم يتجاوزون المراحل الخطيرة لهذا الوباء".

كانت شحنة من لقاح سبوتنيك - في قد وصلت تونس، الثلاثاء الماضي. وضمت الشحنة 30 ألف جرعة من أصل 500 ألف جرعة من المقرر أن تصل البلاد خلال الفترة المقبلة.