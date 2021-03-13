هل نواصل ارتداء الكمامة بعد الحصول على اللقاح؟.. الصحة السعودية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوصت وزارة الصحة السعودية بمواصلة ارتداء قناع الوجه أو الكمامة حتى بعد الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

توصية الصحة السعودية جاء في ردها، السبت، على سؤال لأحد متابعي حسابها في موقع تويتر.

وقال حساب الوزارة: "نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة، ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم".

@hshssNT مساءك صحة نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة، ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية

كما أجاب الحساب على سؤال آخر حول مدى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية للقاح لمن سبق أن أُصيبوا بالوباء.

وأوضحت الصحة السعودية أنه "بشكل عام يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلا إذا تبينت الحاجة لها".