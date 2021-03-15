دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد المملكة العربية السعودية طقساً متقلباً مؤخراً بظل العواصف الرملية.

وعبر منصة "تويتر"، أطلق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية سلسلة من الإنذارات بشأن نشاط الرياح، وانعدام الرؤية، إضافةً للعواصف الرملية في مناطق مختلفة في أنحاء السعودية.

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وشارك الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، "صحة الرياض"، بعض النصائح للوقاية من الغبار، والذي يُعد من ملوثات البيئة، ويتسبب بأضرار عدة بسبب احتوائه على جسيمات مثل حبوب اللقاح، والميكروبات.

حرصاً على سلامتكم من موجة #الغبار ننصحكم باتباع طرق الوقاية التالية: https://t.co/K5ZNl0jvlt

إليكم نصائح للوقاية من الغبار:

احرص على إغلاق أبواب ونوافذ منزلك بإحكام

تجنب التعرض للغبار إلا عند الضرورة القصوى

احرص على ارتداء الكمامات ذات القدرة على تصفية الهواء، مع تغييرها باستمرار

بعض التنبيهات لمرضى الربو: