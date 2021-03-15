دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد المملكة العربية السعودية طقساً متقلباً مؤخراً بظل العواصف الرملية.
وعبر منصة "تويتر"، أطلق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية سلسلة من الإنذارات بشأن نشاط الرياح، وانعدام الرؤية، إضافةً للعواصف الرملية في مناطق مختلفة في أنحاء السعودية.
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وشارك الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، "صحة الرياض"، بعض النصائح للوقاية من الغبار، والذي يُعد من ملوثات البيئة، ويتسبب بأضرار عدة بسبب احتوائه على جسيمات مثل حبوب اللقاح، والميكروبات.
إليكم نصائح للوقاية من الغبار:
- احرص على إغلاق أبواب ونوافذ منزلك بإحكام
- تجنب التعرض للغبار إلا عند الضرورة القصوى
- احرص على ارتداء الكمامات ذات القدرة على تصفية الهواء، مع تغييرها باستمرار
بعض التنبيهات لمرضى الربو:
- احمل معك دائماً بخاخ الربو الإسعافي المُوسِع للشعب الهوائية
- التزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفه الطبيب لك
- توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة التي تعاني منها شديدة، ولم تستجب للبخاخ