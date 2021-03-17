ما هي أمراض الغدة الدرقية والأعراض؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فإن أنظمة الجسم لا تعمل بشكل صحيح أيضاً.

وتتمثل أهمية الغدة الدرقية في تحكمها بالتمثيل الغذائي في الجسم.

ويؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تسريع عمل أنظمة الجسم، بينما تؤدي الغدة الدرقية خاملة النشاط إلى بطء شديد في عمل أنظمة الجسم.

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وشارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، الأعراض التي تظهر عند خمول الغدة الدرقية، وفرط نشاطها.

أعراض خمول الغدة الدرقية:

الشعور بالبرد

بطء في معدل ضربات القلب

الإجهاض

عدم انتظام الدورة الشهرية عند الإناث

الإمساك

جفاف الجلد

زيادة في وزن الجسم

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية: