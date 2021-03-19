السعودية تنفي وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا

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دول أوروبية تستأنف طرح لقاح "أسترازينيكا" بعد مراجعة وكالة الأدوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت وزارة الصحة السعودية ما تردد حول وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد .

وكتبت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها "الصحة_937" على موقع "تويتر"، رداً على استفسار أحد الأشخاص حول ذلك: "شكرا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الاشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات. ونفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا".

وأضافت: "تشدد الوزارة على الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة و العافية".

 ويأتي تأكيد وزراة الصحة عقب انتشار مقطع صوتي لمواطن يشتكي موت عمه في مستشفى الطايف بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا" وهو يستخدم حبوب مسيله للدم.

 وخلال الأيام الأخيرة، علّقت جميع أنحاء أوروبا الغربية تقريباً إطلاق لقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" ضد "كوفيد-19".

وأوقفت كل من فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، إضافةً إلى عدة دولة أخرى توزيع جرعات اللقاح مؤقتاً، ووُصف هذا القرار بأنه إجراء احترازي، بعد مخاوف من احتمال ارتباط اللقاح بجلطات الدم، وهو قرار يتعارض مع نصيحة وكالات الصحة العالمية.

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وقالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، الخميس، إن تحقيقات الوكالة بشأن لقاح أسترازينيكا "توصلت إلى نتيجة علمية واضحة. هذا لقاح آمن وفعال"، ولكن" لا يمكننا استبعاد وجود صلة بالتأكيد بين حالات جلطة الدم واللقاح". فيما بدأت الدول الأوروبية استئناف استخدام لقاح أسترازينيكا.

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