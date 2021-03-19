دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الجدل الذي أثير في الاتحاد الأوروبي حول ارتباط لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا بالجلطت الدموية، إليكم قائمة بأنواع اللقاحات المستخدمة في البلدان العربية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تستخدم كل من السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والمغرب، ومصر، والعراق لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، ضمن برنامجها للتطعيم ضد "كوفيد-19".

ويعد استخدام لقاح "فايزر- بيو إن تك" أمريكي الصنع ضد "كوفيد-19" الأكثر شيوعاً بين الدول العربية على القائمة، باستثناء مصر والمغرب والجزائر.

وتستخدم كل من مصر والمغرب لقاحي "أسترازينيكا" البريطاني و"سينوفارم" الصيني ضد "كوفيد-19".

أما الجزائر فتستخدم فقط لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد "كوفيد-19".

ويُستخدم لقاح "فايزر- بيو إن تك" ضد "كوفيد-19" في جميع دول مجلس التعاون الخليحي، وكذلك لقاح "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19" ما عدا دولة قطر.

وتعد مملكة البحرين، الوحيدة على القائمة التي تستخدم لقاح "جونسون آند جونسون"، المكون من جرعة واحدة، ضمن برنامج التطعيم الذي يشمل 4 أنواع أخرى من لقاحات "كوفيد-19"، وهي "فايزر- بيو إن تك"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفارم"، و"سبوتنيك".

وتحتل الإمارات المرتبة الثانية على القائمة، بعد البحرين، في عدد اللقاحات التي تستخدمها للوقاية من "كوفيد-19"، إذ تستخدم كل من "فايزر- بيو إن تك"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفارم"، بالإضافة إلى "سبوتنيك".

وبالإضافة إلى الإمارات والبحرين والجزائر، يُستخدم لقاح "سبوتنيك" للوقاية من "كوفيد-19" في تونس، التي تستخدم أيضاً لقاح "فايزر- بيو إن تك" ضمن برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ودولة قطر تعد الوحيدة على القائمة التي تستخدم لقاح "مودرنا" الأمريكي، الذي مثل "فايزر- بيو إن تك"، يستخدم تقنية الحمض النووي الربيوزي المرسل، بالإضافة إلى استخدامها لقاح "فايزر- بيو إن تك" ضد "كوفيد-19".

وتستخدم لبنان فقط لقاح "فايزر- بيو إن تك" ضد "كوفيد-19".

وتستخدم العراق لقاح "فايزر- بيو إن تك" ولقاح "أسترازينيكا" ضمن برنامجها للتطعيم ضد "كوفيد-19".

أما لقاح "سينوفارم" الصيني، فبالإضافة إلى الإمارات والبحرين والمغرب ومصر، يُستخدم في الأردن التي تستخدم كذلك لقاح "فايزر- بيو إن تك" ضمن برنامجها للتطعيم ضد "كوفيد-19".