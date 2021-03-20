في أمسّ الحاجة إليه.. شاهد كيف تحقق بريطانيا نجاحا في طرح لقاح كورونا

دبلن، أيرلندا (CNN)-- أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، السبت، أن نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الآن جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا، مشيدًا بذلك باعتباره "قصة نجاح كبيرة".

وقال هانكوك، في مقطع فيديو نُشر على تويتر، إن المملكة المتحدة "لقحت عددا أكبر من الناس من أي يوم حتى الآن".

وأضاف هانكوك أن نجاح الحملة يعود إلى "العمل الجاد الذي قام به كثير من الناس" في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تم إعطاء اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة في كل مكان من المستشفيات ودور السينما إلى الأماكن التاريخية، مثل كاتدرائية سالزبوري من قبل فريق من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين على حد سواء.

تتم الآن دعوة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عامًا للتقدم للحصول على جرعتهم الأولى في إنجلترا.

منذ انطلاق برنامج التطعيم في 8 ديسمبر/ كانون الأول، تمكنت المملكة المتحدة من التفوق في الأداء على نظيراتها الأوروبية، التي تعثر مخططها الجماعي للمشتريات بسبب نقص الإمدادات ومخاوف السلامة.

وتجنبت المملكة المتحدة نهج البلدان الأخرى، واختارت التركيز على إعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس بدلاً من الدورة الكاملة.