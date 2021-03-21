بـ7 نصائح ذكية.. هكذا يمكنك تقليل استهلاك الملح في طعامك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتواجد الصوديوم في العديد من وجبات الطعام التي نتناولها، وهو ليس فقط في الملح الذي نضيفه إلى الطعام أثناء تحضيره.
ولذلك، من المهم الانتباه إلى كمية الملح التي نستهلكها، والتي يجب ألا تتجاوز ملعقة صغيرة تساوي 2،300 ملليغرام في اليوم، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر "تويتر".
7 إرشادات ذكيّة وبسيطة؛ تساعدك في تقليل استهلاك الملح في طعامك🧂 #الأسبوع_الخليجي_للتغذية #اقرأ_بين_السطور https://t.co/hQ3h5ZUDIY
ويجب الحرص على تقليل الملح لأنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي قد يسبب الجلطات، وأمراض القلب.
وإليكم 7 نصائح ذكية تساعدكم في تقليل استهلاك الملح في طعامك:
- قلل من استخدام الصلصات المعلبة، والمنتجات الفورية مثل المعكرونة سريعة التحضير
- اغسل الفول، وسمك التونة، والخضار المعلبة قبل تناولها، ويزيل ذلك بعض الملح منها
- اطلب الصلصات وتوابل السلطة على الجانب، واستخدم القليل منها
- اختر اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية الطازجة بدلاً من المصنعة
- اختر المكسرات غير المملحة، أو استبدلها بأعواد الجزر والكرفس
- يمكنك استخدام الليمون كنكهة بديلة للملح
- اطلب وجبتك في المطاعم بدون ملح