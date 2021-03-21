بـ7 نصائح ذكية.. هكذا يمكنك تقليل استهلاك الملح في طعامك

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ إذا خفف الملح في نظامك الغذائي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتواجد الصوديوم في العديد من وجبات الطعام التي نتناولها، وهو ليس فقط في الملح الذي نضيفه إلى الطعام أثناء تحضيره.

ولذلك، من المهم الانتباه إلى كمية الملح التي نستهلكها، والتي يجب ألا تتجاوز ملعقة صغيرة تساوي 2،300 ملليغرام في اليوم، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر "تويتر".

7 إرشادات ذكيّة وبسيطة؛ تساعدك في تقليل استهلاك الملح في طعامك🧂 #الأسبوع_الخليجي_للتغذية #اقرأ_بين_السطور https://t.co/hQ3h5ZUDIY

ويجب الحرص على تقليل الملح لأنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي قد يسبب الجلطات، وأمراض القلب.

وإليكم 7 نصائح ذكية تساعدكم في تقليل استهلاك الملح في طعامك: