لقاح "أسترازينيكا" فعال بنسبة 79% ضد عدوى كورونا المصحوبة بأعراض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر لقاح "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19" فعالية بنسبة 79% ضد المرض المصحوب بأعراض وفعالية بنسبة 100% ضد المرض الشديد والاستشفاء، وذلك خلال تجربة سريرية جديدة مقرها الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شركة الأدوية يوم الإثنين.

وقد تعزز نتائج تجربة المرحلة الثالثة الجديدة، والتي شملت أكثر من 32،000 مشارك، الثقة في اللقاح، الذي طورته جامعة أكسفورد في الأصل.

وقالت الشركة إن التجربة أظهرت أن اللقاح جيد التحمل، ولم تحدد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبحسب ما ذكرته شركة "أسترازينيكا"، فإن لجنة مستقلة "لم تجد أي خطر متزايد لحالات تجلط الدم أو الأحداث المرتبطة بالتجلط بين 21،583 مشاركاً يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاح".

وتأتي البيانات الجديدة من تجربة سريرية للمرحلة الثالثة أجريت في كل من الولايات المتحدة، وتشيلي، وبيرو. وتقول شركة "أسترازينيكا" إنها تخطط لتقديم النتائج إلى مجلة علمية لتتم مراجعتها من قبل الأقران.

من جانبها، قالت أوكسفورد إن النتائج تضيف "إلى بيانات التجارب السابقة من المملكة المتحدة، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وكذلك بيانات التأثير الواقعي من المملكة المتحدة" وفقاً لبيان صحفي صادر عن الجامعة.

وكجزء من التجربة، تلقى أكثر من 32،000 متطوع من جميع الأعمار إما جرعتين من لقاح "أسترازينيكا" أو لقاح وهمي، وبين الجرعتين فاصل مدته أربعة أسابيع.

وأصبح لقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" موضوعاً للجدل في وقت سابق من الشهر، عندما قرر عدد من الدول الأوروبية بما في ذلك النرويج، وفرنسا، والدنمارك تعليق طرحه مؤقتاً بسبب تقارير عن تخثر الدم لدى المرضى بعد تلقي اللقاح.

وتوصل تحقيق طارئ أجرته وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس الماضي إلى استنتاج مفاده أن اللقاح "آمن وفعال" في الوقاية من فيروس كورونا و "غير مرتبط بزيادة في المخاطر الإجمالية لأحداث الانصمام الخثاري أو الجلطات الدموية".

وأشادت سارة جيلبرت، المصممة المشاركة للقاح وأستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد، بالبيانات لتقديم "مزيد من التأكيد على سلامة وفعالية" اللقاح.

وقال الباحث الرئيسي في اللقاح وأستاذ عدوى الأطفال والمناعة في جامعة أكسفورد، أندرو بولارد، إن بيانات أسترازينيكا "تتفق مع نتائج التجارب التي تقودها أكسفورد"، مضيفاً أنه يتوقع "تأثيراً قوياً ضد كوفيد-19 عبر جميع الأعمار للأشخاص من جميع الخلفيات المختلفة نتيجة الاستخدام الواسع للقاح".

وقالت شركة "أسترازينيكا" إنه سيتم إرسال البيانات إلى المنظمين الأمريكيين، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كجزء من طلب الحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاح في أمريكا.