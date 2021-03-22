هل نحتاج حقاً الى السراويل؟ إليكم بعض الدروس من عام وباء فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرّ عام واحد تقريباً في حياة الوباء الجديدة والغريبة هذه. لقد افتقدنا الأحباء، وحفلات الزفاف، والجنازات، وحفلات الرقص، والمزيد من المتع البسيطة.

هناك دروس عديدة من العام الماضي سنحملها على الأرجح لبقية حياتنا. إليكم بعضها:

هناك حالات قليلة جدًا في الحياة تتطلب ارتداء السراويل

حتى الآن، ظهر معظمنا في مكالمة فيديو جماعية بالشكل المعتاد من الخصر إلى أعلى، وبمظهر جاهز للنوم من الخصر إلى أسفل. وغطت الأقنعة شعر الذقن أو الشوائب. وأدخل فيروس كورونا معايير جمال جديدة من المحتمل أن تؤثر على عالم ما بعد الوباء.

وقالت راشيل وينجارتن، خبيرة التبرج للمشاهير إن هناك من يعتقد أن حمالات الصدر والسراويل أصبحت غير ذات صلة، ولا يرى هؤلاء الغرض من ارتداء الأحذية بعد الآن.

وتعتقد وينجارتن أننا سنحقق في النهاية توازنًا بين التطرف الذي نراه الآن. وقالت: "مع تقدمنا، سنجد حلًا وسطياً مريحًا".

وتابعت: "لا ينبغي أن يكون الكعب العالي المؤلم هو القاعدة على الإطلاق، ولا ينبغي أن نتطلع إلى النسب غير الواقعية التي تمليها آلهة الموضة. آمل أنه مع خروجنا من الوباء، سنرغب في الشعور بالنعومة مرة أخرى دون الشعور بالضغط من أجل مطاردة الكمال".

التباعد الاجتماعي أعاق قدرتنا على الحب بحرية

وتعمق الشعور بالوحدة أثناء الوباء حيث طلب منا البقاء في المنزل، وعدم الاختلاط بالآخرين.

وكانت نسبة حوالي 80 ٪ من الشباب يشعرون بالوحدة والاكتئاب أثناء الوباء، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020.

وأعاق التباعد الاجتماعي قدرتنا على الحب بحرية، سواء كان ذلك يعني معانقة صديق أو العناق العشوائي. وتوصلنا إلى تقدير مدى أهمية الاتصال الجسدي البشري وما نفقده.

وأوضحت ألكسندرا لو ري، أخصائية اجتماعية إكلينيكية أن "البشر مخلوقات اجتماعية بالتطور. إنه جزء لا يتجزأ من برمجتنا أن نشعر بالأمان في مجموعات"، موضحة: "فجأة تعرضنا لتغطية إعلامية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تخبرنا أن الاتصال الوثيق بأحبائنا سيقتلنا، والاحتفال بعيد الشكر يشبه القتل".

لا يمكنك توقع أي شيء على الإطلاق

وإذا تعلمنا أي شيء عن فيروس كورونا، فهو أنه بغض النظر عن مدى توقعنا أن الأمور قد تسير بطريقة معينة، فلا يمكننا أبدًا التنبؤ بالمستقبل. وأفضل ما يمكننا القيام به هو الاستعداد للسيناريو المجهول، أو الأسوأ، وإعادة ضبط توقعاتنا، حتى نتمكن من التغلب على أي عدوى عالمية أو اضطرابات اجتماعية أو سياسية.

نحن جميعًا نشعر بالقلق بشكل غير طبيعي بشأن صحتنا

هل تشعرون بدغدغة في حلقكم؟ أم تشعرون بأن فتحات الأنف مسدودة قليلاً؟ هل هو فيروس كورونا؟ الكثير منا ممن لم يفكروا أبدًا في الأمراض البسيطة أصبحوا يشعرون بالقلق الآن طوال الوقت. ونحن لسنا جميعاً مخطئين. ولا يزال الناس يمرضون ويموتون. والآن يمكننا جميعًا إضافة الاكتئاب والقلق إلى قائمة الأشياء التي تراكمت لدينا في العام الماضي.

وفي ظل عدم اليقين، والقلق، وقلة الاهتمام بالسراويل، إلى أين نتجه؟ إذا تعلمنا أي شيء يستحق أن نتذكره، فهو أن هناك الكثير مما لا نعرفه.

ولقد تعلمنا أيضًا أنه لدينا القدرة على الصمود. ويمكننا أن نعيش من خلال فيلم رعب واقعي، ولا نزال نجد لحظات من الفرح والرحمة.