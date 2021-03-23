6 وصفات لحساء شهي خلال موسم البرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما لا يمكننا التحكم في الطقس أو الكثير من الأشياء الأخرى خارج الجدران الأربع لمنازلنا، يمكننا أن نمنح أنفسنا قدرًا من الطمأنينة مع وعاء مطبوخ في المنزل من الحساء اللذيذ.

فكر في شيء شهي يمكن أن يمدك بالطاقة خلال هذه الأشهر القليلة القادمة. وجرب هذه الأنماط الستة المختلفة، واحصل على بعض النصائح الاحترافية حول الحفاظ على بقايا الطعام طازجة مثل يوم صنعها.

حساء البطلينوس

ويجمع حساء البطلينوس الكلاسيكي في نيو إنغلاند بين قاعدة الحساء الغنية والسميكة مع البطاطس النشوية وكسارة المحار التقليدية.

إذا كنت تفضل أن تصبح نباتيًا، ولكنك لا تزال تريد حساء الشودر، فاستبدل المحار المقطّع أو المقلي أو فطر شيتاكي بالبطلينوس ومرق الخضار.

شوربة البازلاء النباتية

وعاء من حساء البازلاء السميك هو أحد أكثر أنواع الطعام التي تبعث على الدفء خلال فصل الشتاء.

وتستخدم الوصفة بذكاء صلصة الميسو لتعزيز نكهة أومامي، بدلاً من اللحم.

حساء تورتيلا الدجاج

شرائح التورتيلا المقلية (أو المخبوزة) هي التي تعطي هذا الحساء اسمه. اصنع هذا الحساء من خلال قطع الدجاج وفلفل شيبوتل في صلصة أدوبو أو مسحوق الشيبوتل.

أفغوليمونو

أفغوليمونو عبارة عن حساء الدجاج والأرز مع نكهة الليمون وحفنة من الشبت الطازج وله ملمس حريري لا يقاوم، وذلك بفضل البيض المخفوق.

وتبدو تقنية تقسية البيض في المرق الساخن أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل، كما أنها تصبح أسهل عند استخدام الخلاط، كما في هذه الوصفة.

حساء فاصولياء واللحم

يمكنك صنع هذا الحساء متعدد الاستخدامات مع أي حبة بيضاء من أنواع الفاصولياء، مثل الحبة الشمالية أو البحرية أو الكانيليني، بالإضافة إلى اللحم.

حساء المعكرونة بالكاري التايلاندي

إنه ليس مجرد طب شعبي، إذ يمكن لحساء الدجاج أن يخفف الزكام عندما تشعر بالضيق. إذا قمت بدمج مرق الدجاج مع مكونات مثل الزنجبيل، والثوم، ومعجون الكاري الحار، فلا بد أنك ستشعر بتحسن بعد تناول شراب واحد.

نصائح للتوفير في الحساء

بينما أن معظم وصفات الحساء يمكن خفضها إلى النصف أو مضاعفتها دون الكثير من المتاعب، فإن وجبات الحساء تفسح المجال بشكل طبيعي لمدرسة فكرية مفادها "الطهي مرة واحدة وتناول الطعام مرتين".

وقالت كارولين رايت، مؤلفة كتاب الطبخ "Soup Club"، إنه إذا كنت تعتقد أنك لن تأكل كل بقايا الطعام في غضون أيام قليلة، فإن "أفضل جزء في الحساء هو أنه يمكن تجميده".

وتوصي بتجميد بقايا الحساء في أجزاء بدلاً من كتلة واحدة كبيرة، لذلك سيكون من الأسهل إعادة تسخين ما تحتاجه بحسب حاجتك.

وحتى الحساء الكريمي يمكن تجميده. ويمكن القيام بإذابة الثلج تمامًا قبل إعادة التسخين، وأعد التسخين برفق على نار خفيفة للحصول على أفضل النتائج.