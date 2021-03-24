هل المحليات الصناعية أفضل حقاً من السكر الطبيعي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المحتمل أن الكثير منا قد سمع عن كون استهلاك المحليات الاصطناعية أفضل من استخدام السكر الطبيعي، ولكن، ما مدى صحة هذا الإعتقاد؟

وفي مقطع فيديو عبر "تويتر"، أشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر إلى أن المحليات الاصطناعية، ليست أفضل لصحة الإنسان مقارنةً بالسكر الطبيعي.

وأكد الفيديو أن جميع أنواع السكر مضرة جداً للجسم.

تناول المحليات الصناعية أفضل من إستخدام السكر الطبيعي ❌ صحح معلوماتك و وقفها عندك .. #الأسبوع_الخليجي_للتغذية https://t.co/PPNCkvBhR7

ولا يقتصر ضررها فقط على تناول سعرات حرارية عالية بدون وجود قيمة غذائية، وهو أمر يسبب السمنة، بل لها أضرار على الكبد أيضاً.

وإلى جانب ذلك، فهي ترفع من مستوى الكولسترول الضار، وتُضعف المناعة.

ويوصى بالإمتناع عن جميع أنواع السكر المصنع، واستبدالها بالسكر الطبيعي، والذي يتواجد في العسل، والتمر، والفاكهة الطازجة، أو المجففة.