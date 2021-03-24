(CNN Health)--أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين، الأربعاء، إنهاء عضوية منصف السلاوي، كبير المستشارين العلميين السابق لعملية راب سبيد​ المعنية بمواجهة فيروس كورونا بالولايات المتحدة​، في مجلس إدارة شركة جالفاني بيوإلكترونيك، بعد مزاعم بالتحرش الجنسي.

جاء هذا الإعلان في بيان صحفي صادر عن جلاكسو سميث كلاين، الشركة الأم لشركة جالفاني بيو إلكترونيك.

وقالت جلاكسو سميث كلاين، في بيانها: "يأتي الإنهاء بعد استلام رسالة تحتوي على ادعاءات بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق تجاه أحد موظفي جلاكسو سميث كلاين من قبل الدكتور السلاوي، التي حدثت قبل عدة سنوات عندما كان موظفًا في الشركة".

وأضاف البيان أنه "عند استلام الرسالة، بدأ مجلس إدارة جلاسكو سميث كلاين على الفور تحقيقًا مع شركة محاماة ذات خبرة للتحقيق في الادعاءات".

وجاء في البيان الصحفي أن "التحقيق في سلوك الدكتور السلاوي أثبت صحة المزاعم، وهو مستمر".

وأجرت شبكة CNN محاولات متعددة للوصول إلى السلاوي، لكنها باءت بالفشل حتى الآن.