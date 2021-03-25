ما سبب ظهور اللون الأخضر على صفار البيض المسلوق..وهل هو مضر؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المؤكد أنك تصادف بعض الإشاعات المتعلقة بالأطعمة عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، مؤخراً الحقيقة وراء إشاعة عن البيض المسلوق.

وبحسب ما ذكرته الهيئة عبر موقع "تويتر"، تنص بعض الإشاعات على ضرورة عدم سلق البيض لمدة تتجاوز 15 دقيقة، فقد يؤدي ذلك إلى تكون اللون الأخضر حول الصفار، وهو عبارة عن مركب كبريتي خطر جداً يُدعى مادة الأفيدين.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإشاعة غير صحيحة.

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وتُعتبر مادة الأفيدين من البروتينات السكرية المتواجدة في بياض البيض، وهي مادة طبيعية موجودة في البيض لمنع تكون الميكروبات، وحفظ جنين الدجاج.

ويساعد تعرض البيض للحرارة في انخفاض محتواه من الأفيدين.

وعندما يأتي الأمر للطبقة الخضراء التي تُحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد عن 10 دقائق، فهي تتكون بسبب تفاعل الحديد المتواجد في صفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين، ويكون ذلك مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأخضر.

ووفقاً للهيئة، تُعد هذه المادة آمنة للاستهلاك، وليس لها أي تأثير معلوم على الصحة العامة.

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