إليك ما يحدث لجسمك بعد عمر الـ30.. وهكذا يمكنك الحفاظ على صحتك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الطبيعي أن يتغير جسمنا كلما تقدمنا في العمر. وإليك ما يحدث لجسمك بعد عمر الثلاثين، إلى جانب ما تستطيع القيام به للحفاظ على صحتك.

وبعد تجاوز الثلاثين من العمر، تبدأ كتلة العضلات وقوتها في الانخفاض تدريجياً مع زيادة الأنسجة الدهنية، ما قد يؤدي إلى السمنة حول البطن، وفقاً للحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، عبر "تويتر".

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ويعود السبب وراء ذلك التغير إلى سوء التغذية، وقلة ممارسة التمارين الرياضية، إضافةً إلى مقاومة الإنسولين.

وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر مثل مرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسقوط، أو كسر العظام، بالإضافة إلى مرحلة شيخوخة غير صحية.

ومن الحلول التي يستطيع الشخص تطبيقها للحفاظ على صحته هي ممارسة تمارين المقاومة، والحرص على تناول كميات كافية من البروتين.

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