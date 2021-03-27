هل تغطي فرشاة أسنانك؟ ليس من المفترض أن تقوم بذلك لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أنه ليس من المفترض أن تغطي فرشاة أسنانك؟ وإليك المزيد من النصائح التي قد لا تعرفها بشأن الحفاظ على فرشاة الأسنان.
وفي ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، والذي يستمر من 25 مارس/آذار إلى 31 مارس/آذار، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، عدد من النصائح المتعلقة بفرشاة الأسنان، وكيفية الحفاظ عليها.
كيف تحافظ على فرشاة اسنانك؟ #صحتي_تبدأ_بفمي #الأسبوع_الخليجي_لصحة_الفم_والأسنان https://t.co/UvJaxXp8P2
إليك 5 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة:
- عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاغسلها قبل الاستخدام
- تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة
- لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد
- لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها
- نظف الكوب الحامل للفرشاة: يمنع ذلك من تكون البكتيريا داخله