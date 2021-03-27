هل تغطي فرشاة أسنانك؟ ليس من المفترض أن تقوم بذلك لهذا السبب

بحالة واحدة فقط..يمكنك زيارة طبيب الأسنان في ظل جائحة فيروس كورونا..ما هي؟

هل تعلم أن ممارسة الرياضة لها أضرار سلبية على أسنانك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أنه ليس من المفترض أن تغطي فرشاة أسنانك؟ وإليك المزيد من النصائح التي قد لا تعرفها بشأن الحفاظ على فرشاة الأسنان.

وفي ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، والذي يستمر من 25 مارس/آذار إلى 31 مارس/آذار، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، عدد من النصائح المتعلقة بفرشاة الأسنان، وكيفية الحفاظ عليها.

كيف تحافظ على فرشاة اسنانك؟ #صحتي_تبدأ_بفمي #الأسبوع_الخليجي_لصحة_الفم_والأسنان https://t.co/UvJaxXp8P2

إليك 5 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة: