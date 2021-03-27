مجموعة بيئية: بعض أنواع حبوب الإفطار تحتوي على مبيدات أعشاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد الخضار بكل أنواعها مفيدة وصحية جداً على الجسم. وإليك الفوائد التي تمنحها الورقيات لصحتك.

وعبر موقع "تويتر"، سلط الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، على الورقيات، وفوائدها العديدة.

والورقيات عبارة عن أغذية تتميز بمحتواها الغني بمضادات الأكسدة التي تكافح السرطان، وهي غنية أيضاً بأنواع الفيتامينات، والمعادن.

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وتتميز الورقيات أيضاً بكونها غنية بالألياف، وقليلة السعرات الحرارية في الوقت ذاته.

ولذلك، فهي في الوقاية من زيادة الوزن.

وإليك 6 من الورقيات التي يمكنك تناولها، إضافةً لفوائد كل واحدة منها: