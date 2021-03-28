هل ترغب بتقوية قلبك مثل رياضي محترف؟ إليك 3 خطوات لتحقيق ذلك

بعض الناجين من كورونا قد يستمرون في المعاناة من تلف القلب المرتبط بالفيروس

كيف يمكن الحد من السوائل في حالة قصور القلب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد فهم كيفية رعاية الرياضيين المحترفين لأنفسهم، وتطبيق بعض استراتيجياتهم أمر يستحق العناء من أجل جعل قلبك أكثر صحة. ووفقاً لدراسة حديثة أجريت على حوالي 800 رياضي محترف تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عانى أقل من 1% منهم من إصابة قلبية.

ولكن بالنسبة لعامة الناس، تُظهر الأبحاث ارتفاع معدل المعاناة بإصابات القلب، ويُعد ذلك بمثابة نداء استيقاظ بشأن أهمية اللياقة البدنية، وخاصةً صحة القلب.

وقد لا يساعدك نمط حياتك الحالي في تحمل كلفة جدول تدريب رياضي محترف، ولكن، هناك العديد من الممارسات الصحية للقلب التي يلجأ إليها المحترفون، والتي يمكنك تطبيقها في حياتك الخاصة.

وإليك 3 خطوات لتقوية قلبك:

التمرن في فترات متقطعة عالية الكثافة

ومعظم برامج الرياضيين ليست مليئة بشكل كبير بالتدريبات المستمرة متوسطة ​​الكثافة، والمعروفة باسم "MICT".

وبدلاً من ذلك، يقوم الرياضيون بالتدريبات المتقطعة عالية الكثافة، أو "HIIT"، والتي تتضمن الانتقال من فترات من التمارين المُكثفة، إلى تمارين أبطأ، وأسهل.

وأظهرت تجربة سريرية تضمنت 93 مريضاً يعانون من مرض الشريان التاجي دليلاً على قدرة تمارين "HITT" على تقوية القلب.

وفي التجربة التي نُشرت في مجلة "JAMA Cardiology" في عام 2020، تحسنت اللياقة القلبية التنفسية بنسبة 10% بفضل تمارين "HIIT" بعد 4 أسابيع، وذلك مقارنةً بتحسنها بمقدار 4% فقط عند الاعتماد على تمارين "MICT".

إعطاء الأولوية للراحة والتعافي

ولا يمكن التأكيد بالقدر الكافي على أهمية الراحة والتعافي لكل من الرياضيين المحترفين، وعامة السكان.

ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، لا يُعد الحصول على نوم جيد مهماً لمستويات الطاقة لديك فقط، بل هو مهم أيضاً لصحة قلبك.

ولهذا السبب، تستفيد العديد من الفرق الرياضية المحترفة من مشورة خبراء النوم، وهي تستثمر في موارد مثل الغرف الخاصة للقيلولة، وكبسولات النوم في مرافقها لمساعدة الرياضيين في الحصول على الراحة.

وليس عليك أن تكون رياضياً محترفاً لتحسين الراحة والتعافي.

وما عليك سوى البدء بجعلها أولوية، واستثمار بعض الوقت، والقليل من المال إن أمكن، لمعرفة الطرق التي يمكنك خلالها تحسين جودة نومك.

ويمكنك أن تسأل نفسك: كيف هي بيئة نومك؟ هل المكان مظلم بما فيه الكفاية؟ وهل هو بارد بما فيه الكفاية؟ هل يمكنك استخدام وسادة أكثر راحة؟

اتبع نهجاً صحياً للقلب عندما يأتي الأمر للتغذية

تدرك الفرق الرياضية المحترفة أن التغذية تزود أجسام الرياضيين بالوقود. ولهذا السبب، توظف الفرق خبراء التغذية للحرص على أن الطعام المُقدم للاعبين لا يعزز أدائهم فحسب، بل يحافظ أيضاً على صحتهم العامة، بما في ذلك صحة القلب.

وقال اختصاصي تغذية لفريق الدوري الرئيسي "تورونتو بلو جايز"، جيريمي تشيانغ: "مع إدراكنا لأهمية صحة القلب، فإننا نُضيف البروتينات الخالية من الدهون في كل وجبة، ونشجع على تناول الوجبات الخفيفة الغنية بأوميغا 3".

وتتضمن كل وجبة أيضاً على الفواكه والخضروات التي تملأ نصف الطبق، مع الانتباه إلى كمية الكربوهيدرات النشوية، بحسب ما ذكره تشيانغ.

وهذا النوع من التخطيط للوجبات ليس مناسباً فقط للرياضيين المحترفين، ولكنه قاعدة أساسية جيدة لأي شخص يهتم بالحفاظ على صحته.

وذكر تشيانغ أيضاً أن الفريق يحاول الحد من استهلاك الدهون المشبعة، والمتحولة.