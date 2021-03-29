فرنسا تواجه انتقادات بسبب بطء حملة التطعيم ضد كورونا..وطبيب: قد ننتظر 3000 عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت محكمة في باريس، الإثنين، شركة "Servier" للأدوية بالقتل غير العمد، والاحتيال المشدد بسبب عقارها الخاص لإنقاص الوزن، والذي كان مسؤولاً عن مئات الوفيات في فرنسا، وفقاً لمحامي يمثل المدعين.

ويُعد "Mediator" عقاراً لداء السكري من النوع 2، وهو يثبط الشهية، وتم وصفه لاحقاً كمساعد لفقدان الوزن، إلا أن الحبوب تسببت بارتفاع ضغط الدم الرئوي، أي ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية التي تغذي الرئتين، ومضاعفات في القلب، ما أدى إلى الوفاة بسبب قصور القلب، والسكتة القلبية عند بعض المرضى.

وأُصدر الدواء في عام 1976، وتم وصفه في فرنسا لمدة 33 عاماً قبل حظره في عام 2009 بسبب آثاره الجانبية.

وحُكِم على نائب رئيس "Servier" السابق بالسجن لـ4 أعوام، مع وقف التنفيذ.

وقالت الشركة إنها لا تعلم بتسبب العقار لمشاكل في القلب، ولكن فرض القاضي عليها غرامة قدرها 3.2 مليون دولار لعدم اتخاذ "الإجراءات اللازمة".

وفُرضت غرامة قدرها 350 ألف دولار على هيئة تنظيم الأدوية الوطنية في فرنسا بسبب بطئها في تعليق حملة تسويق العقار.