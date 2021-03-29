هل الخل مفيد حقاً لتنظيفها؟ إليك 3 اعتقادات عن الأسنان ومدى صحتها

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هل تعلم أن ممارسة الرياضة لها أضرار سلبية على أسنانك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، إليك 3 اعتقادات عن الأسنان، ومدى صحتها.

من المؤكد أن البعض منا صادف بعض الاعتقادات المتعلقة بصحة الفم والأسنان عبر الإنترنت. وبظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، الذي يستمر من 25 مارس/آذار إلى 31 مارس/آذار، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، الحقيقة وراء 3 اعتقادات تتعلق بالأسنان.

3 اعتقادات خاطئة عن صحة الأسنان:

حمض الخل مفيد لتنظيف الأسنان: يتسبب حمض الخل في تآكل مينا الأسنان، ولا يُنصح باستخدامه أبداً

يتسبب حمض الخل في تآكل مينا الأسنان، ولا يُنصح باستخدامه أبداً المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر بالأسنان: الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي لتآكل مينا الأسنان، أو التسوس

الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي لتآكل مينا الأسنان، أو التسوس مضغ العلكة الخالية من السكر يُعتبر بديلاً عن فرشاة الأسنان: العلكة تساهم في تنظيف الأسنان، كما أنها تزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض. ولكن، لن تغني العلكة أبداً عن استخدام فرشاة الأسنان