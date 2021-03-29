هل الخل مفيد حقاً لتنظيفها؟ إليك 3 اعتقادات عن الأسنان ومدى صحتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، إليك 3 اعتقادات عن الأسنان، ومدى صحتها.
من المؤكد أن البعض منا صادف بعض الاعتقادات المتعلقة بصحة الفم والأسنان عبر الإنترنت. وبظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، الذي يستمر من 25 مارس/آذار إلى 31 مارس/آذار، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، الحقيقة وراء 3 اعتقادات تتعلق بالأسنان.
3 اعتقادات خاطئة عن صحة الأسنان:
- حمض الخل مفيد لتنظيف الأسنان: يتسبب حمض الخل في تآكل مينا الأسنان، ولا يُنصح باستخدامه أبداً
- المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر بالأسنان: الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي لتآكل مينا الأسنان، أو التسوس
- مضغ العلكة الخالية من السكر يُعتبر بديلاً عن فرشاة الأسنان: العلكة تساهم في تنظيف الأسنان، كما أنها تزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض. ولكن، لن تغني العلكة أبداً عن استخدام فرشاة الأسنان