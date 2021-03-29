المحلي الأول في المنطقة.. الإمارات تُنتج لقاحها الخاص المضاد لكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات بدء إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا، الإثنين، داخل الإمارات وأطلقت عليه اسم "حياة-فاكس" ليكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وسيُصنع اللقاح عبر بواسطة شركة "سينوفارم سي إن بي جي" وهي شركة مشتركة بين "سينوفارم سي إن بي جي" ونظيرتها "جي 24" الإماراتية، وفقا لوام.

وسيكون لقاح "حياة-فاكس" الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتكون الإمارات أول دولة إقليمية تنتج لقاحها الخاص المضاد لفيروس كورونا.

وسيبدأ تشغيل المصنع المخصص للقاح خلال عام 2021 في مدينة خليفة الصناعية وسيتم إنتاج 200 مليون جرعة منه سنويا عبر 3 خطوط تعبئة و5 خوط تغليف آلي، وفقا لوام.

ولفتت الوكالة إلى أن اللقاح الإماراتي هو نفسه لقاح "BIBP" الصيني والذي تم تسجيله من جانب وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.