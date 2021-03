لا تمارس الرياضة؟ الخمول البدني قد يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت دراسة جديدة أن عدم ممارسة الرياضة بالشكل الكافي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة بنسبة تصل إلى 8%.

وتزيد قلة ممارسة الرياضة، أو عدم ممارستها، من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل الاكتئاب، والخرف، وفقاً لتحليل الدراسة لبيانات من 168 دولة.

ونُشرت الدراسة الإثنين في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

ووفقاً للتقرير، يُعرَّف الخمول البدني بأنه عدم ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الكثافة، أو 75 دقيقة من النشاط البدني عالي الكثافة في الأسبوع، أو أي مزيج يعادل الإثنين".

وقد تزداد فرصتك في الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 1.6%، والخرف بنسبة 8.1% عند عدم ممارسة التمارين الكافية، بحسب ما وجده الباحثون.

ولاحظت الدراسة أيضاً زيادة الخمول البدني مع زيادة الدخل.

وقد يكون ذلك نتيجةً لزيادة وسائل الراحة التي يمكن للناس الوصول إليها، بحسب ما قاله مؤلف الدراسة، بيتر كاتزمارزيك، وهو أيضاً المدير التنفيذي المشارك لعلوم السكان والصحة العامة في مركز "بنينجتون" للأبحاث الطبية الحيوية بجامعة ولاية لويزيانا.

طرق لزيادة مستوى نشاطك

والنشاط أمر مهم لجعل جسمك يعمل بأقصى طاقته، وفقاً لما ذكرته دانا سانتاس، التي تساهم في مواضيع اللياقة في CNN.

وقالت سانتاس، وهي مدربة حركة في الرياضات الاحترافية: "تماماً مثل سيارة، يحتاج جسمك إلى الصيانة".

ولزيادة مستوى نشاطك البدني، توصي سانتاس بممارسة النشاط البدني لمدة 10 إلى 15 دقيقة يومياً كبداية.

ويعتقد بعض الأشخاص أنهم بحاجة إلى ممارسة التمارين لمدة ساعة، بحسب ما ذكرته سانتاس، ولكن القيام بذلك لـ11 دقيقة فقط في اليوم يمكن أن يزيد من عمرك.

وأوصت سانتاس أيضاً بممارسة تمارين وزن الجسم البسيطة مثل القرفصاء، وتمارين الاندفاع خلال المشي، وتمارين الضغط، وهي أشياء يمكن القيام بها دون الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية.

ومن الجيد أيضاً أن تحاول البقاء نشطاً طوال اليوم، بحسب ما ذكرته مضيفة برنامج "Step It Up With Steph" في "PBS"، ستيفاني منصور، التي تساهم في مواضيع اللياقة في CNN.

وتقترح منصور ضبط منبهات تذكرك كل ساعة، أو 3 مرات في اليوم، على الوقوف، وممارسة تمارين التمدد.

وأثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة، أو الانتظار لغلي الماء على النار، يمكنك ممارسة بعض التمارين، بحسب ما ذكرته منصور.

ويمكن لروتين يشتمل على ممارسة تمارين التمدد في الصباح والمساء مساعدة الأشخاص على زيادة مستوى نشاطهم أيضاً.