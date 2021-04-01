دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "الإمارات للشحن الجوي"، ومقرها دبي، عن نقلها أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" على رحلاتها، إضافةً إلى أكثر من 100 طن من المحاقن عبر العالم لدعم جهود توصيل وتسليم اللقاحات.

ومنذ بدء التوزيع الدولي أواخر العام الماضي، نقلت "الإمارات للشحن الجوي" أكثر من 220 طناً من لقاحات "كوفيد-19"، أي ما يعادل أكثر من 50 مليون جرعة، على أكثر من 150 رحلة من مواقع الإنتاج إلى 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها عبر دبي، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، نبيل سلطان، في البيان: "تفخر الإمارات للشحن الجوي بوصولها إلى رقم 50 مليون جرعة لقاح قبل حلول يوم الصحة العالمي. وبصفتنا شركة شحن جوي عالمية مسؤولة، فقد كانت جهودنا طوال العام الماضي موجهة دائماً لدعم المجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في الدول النامية، ومساعدتها على التعافي من التأثيرات المدمرة للجائحة".

وأضاف سلطان: "لقد قدنا جهود صناعة الشحن الجوي العالمية وعملنا مع منظمات شريكة لنا في دبي لتوزيع لقاحات كوفيد-19 بسرعة عبر دبي إلى بقية العالم".

وبحسب البيان، كانت شركة "الإمارات للشحن الجوي"، من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي استخدمت طائرات ركاب لرحلات الشحن فقط من أجل نقل معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية، وشغلت خلال عام واحد أكثر من 27،800 رحلة جوية ونقلت ما يزيد على 100 ألف طن من السلع والمنتجات الأساسية.

وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أنشأت شركة "الإمارات للشحن الجوي" مركزاً جوياً معتمداً وفق معايير التوزيع الجيد في الاتحاد الأوروبي GDP للمناولة وتوزيع لقاحات "كوفيد-19" في مقرها الرئيسي بدبي.

وتعتمد شركة "الإمارات للشحن الجوي" على بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها التخزينية الكبيرة في نقل كميات كبيرة من لقاحات من مواقع الإنتاج، وتخزينها في دبي، ثم إعادة توزيعها على رحلاتها إلى الدول النامية ذات البنية التحتية المحدودة الخاصة بسلسلة النقل المبرد، حسب ما ذكره البيان.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاونت شركة "الإمارات للشحن الجوي" مع موانئ دبي العالمية والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية ومطارات دبي في إطلاق مبادرة لتسخير نقاط القوة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي كمركز توزيع عالمي رئيسي للقاحات "كوفيد-19".

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة "الإمارات للشحن الجوي" مذكرة تفاهم مع "اليونيسف" لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات "كوفيد-19" دعماً لمرفق كوفاكس، المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي للقاحات.