دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حددت هيئة مراقبة الأدوية البريطانية 30 حالة من حالات جلطات الدم النادرة لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19"، أي 25 حالة أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقاً، ولم يتم تحديد حالات مشابهة لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح "فايزر -بيو إن تك" ضد كوفيد-19".



وأعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنها تلقت 22 تقريراً عن حالات خثار الجيب الوريدي المخي (CVST)، و8 تقارير عن حالات تجلط أخرى مع انخفاض الصفائح الدموية، من إجمالي 18.1 مليون جرعة من اللقاح تم توزيعها في المملكة المتحدة بحلول 24 مارس/ آذار الماضي.



وقالت الوكالة إنه اعتباراً من 21 مارس/ آذار، لم تكن هناك تقارير عن حدوث جلطات دموية ناتجة عن التطعيم بلقاح "فايزر - بيو إن تك" ضد "كوفيد-19".



وأشارت الوكالة إلى أنه يجب أن يستمر الأشخاص في تلقي التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، كما قالت وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية إن التطعيم يجب أن يستمر.



وأوضحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في تقريرها الأسبوعي حول التطعيم: "على أساس هذه المراجعة المستمرة، لا تزال فوائد اللقاحات ضد كوفيد-19 تفوق أي مخاطر ويجب عليك الاستمرار في الحصول على لقاحك عند دعوتك للقيام بذلك".



وتواصلت CNN مع شركة "أسترازينيكا" للتعليق.



وفي السابق، قالت الشركة إن التحقيقات التي أجرتها كل من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ووكالة الأدوية الأوروبية لم تكن قادرة على إثبات وجود صلة بين اللقاح وحالات تجلط الدم، ولكنها أضافت: "خلصت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أنه بالنسبة للحالات النادرة جداً من الجلطات الدماغية الخطيرة المصحوبة بنقص الصفيحات ، فإن العلاقة السببية مع اللقاح غير مثبتة ولكنها تستحق مزيداً من التحليل".