10 خطوات لتخزين العسل..ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سمع الكثير منا عن شتى الطرق التقليدية لفحص جودة العسل، ولكن، ما صحتها؟

وتنتشر العديد من الطرق التقليدية للتأكد من جودة العسل، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر".

وتتضمن تلك الطرق تجميده في "الفريزر"، أو اختبار سرعة تقطعه، والمزيد.

ومع ذلك، فهي مجرد طرق غير مثبتة، وغير مبنية على أُسس علمية، بحسب ما أشارت إليه الهيئة.

الكشف المخبري للعسل يؤكد مدى جودته، على عكس الطرق التقليدية التي ليست مبنية على أسس علمية. #الغذاء_والدواء https://t.co/weCAJYnFSn

ويمكن التأكد من جودة العسل عن طريق التحاليل المخبرية المتقدمة، وهي تتضمن الكشف عن محتوى السكريات على سبيل المثال، والذي يُعتبر مؤشراً على الغش.

وخلال التحاليل المخبرية، يمكن أيضاً الكشف عن مستوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، والذي يُعتبر مؤشراً على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.

وإليكم بعض النصائح عند تخزين العسل: