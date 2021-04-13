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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشير دراستان جديدتان إلى أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، "B.1.1.7"، والتي اكتُشفت لأول مرة في المملكة المتحدة أكثر قابلية للانتقال، ولكن لا يبدو أنها تؤثر على شدة المرض.

وتتعارض النتائج مع بحث منفصل أشار سابقًا إلى أن الفيروس المتحور قد يكون مرتبطاً بزيادة خطر الوفاة الناجمة عن "كوفيد-19".

ولم تجد الدراستان، اللتين نُشرتا يوم الاثنين في دورية "لانسيت" للأمراض المعدية، أي دليل في عينة من المرضى في المستشفى، على أن الفيروس المتحور "B.1.1.7" يرتبط بفيروس "كوفيد-19" الشديد.

ومع ذلك، كان الفيروس المتحور "B.1.1.7"يرتبط بزيادة الحمل الفيروسي، مما يدعم الأدلة المتزايدة على أنه قابل للانتقال بسهولة أكبر.

وبالمثل لم تجد الدراستان، أي ارتباطبدلالة إحصائية بين المتحور "B.1.1.7" وأنواع أخرى أو مدة استمرار أعراض "كوفيد-19"، التي قال المرضى إنهم عانوا منها.

"المرضى الذين يعانون من "B.1.1.7" كانوا أصغر سناً وكان لديهم عدد أقل من الأمراض المصاحبة"

و تضمنت دراسة "لانسيت" للأمراض المعدية بيانات عن 496 شخصًا تم إدخالهم إلى المستشفيات في لندن وأثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وكتب الباحثون ومقرهم المملكة المتحدة في الدراسة: "توفر بياناتنا، في سياق وقيود دراسة في العالم الواقعي، طمأنة أولية بأن شدة المرضى في المستشفى المصابين بالفيروس المتحور B.1.1.7 لا تختلف بشكل ملحوظ عن شدة المرض لدى الأشخاص غير المصابين به".

وتم جمع عينات مسحة للأنف والحنجرة من المرضى في الفترة ما بين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني و 20 ديسمبر /كانون الأول، ومن بين تلك العينات، خضعت 341 عينة لتسلسل الجينوم.

وأظهرت بيانات تسلسل الجينوم أن 198 من المرضى، أي نسبة 58٪ منهم، أصيبوا بعدوى ناجمة عن الفيروس المتحور "B.1.1.7" بينما أصيب آخرون بسلالات أخرى من فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن نسبة 36٪ من المرضى في الدراسة المصابين بعدوى الفيروس المتحور "B.1.1.7" عانوا من مرض شديد أو الوفاة، مقارنة بنسبة 38٪ من المصابين بسلالات أخرى.

ووجد الباحثون أنه عندما يتعلق الأمر بالوفاة على وجه التحديد، فإن نسبة 16٪ من المصابين بالفيروس المتحور "B.1.1.7" توفوا في غضون 28 يوماً، مقارنة بنسبة 17% من المصابين بالعدوى من سلالات أخرى.

ومع ذلك، حدد الباحثون زيادة الحمل الفيروسي بين المرضى المصابين بعدوى الفيروس المتحور "B.1.1.7".

وكتب الباحثون: بشكل عام،"كان المرضى الذين يعانون من B.1.1.7 أصغر سناً ولديهم أمراض مصاحبة أقل من أولئك المصابين بعدوى من سلالات أخرى، وربما يمثلون الانتشار المتزايد والمحتمل لانتقال هذا الفيروس المتحور في المجتمع أو الاختلافات في احتمالية دخول المستشفى، التي لم نتمكن من استكشافها في هذه المجموعة القائمة على المستشفيات".

وأشاروا إلى أن "العثور على B.1.1.7 بشكل أكثر شيوعاً لدى الأفراد الأصغر سناً مقابل الأكبر سناً يعطي تلميحاً خفياً لمرض أكثر شدة إذا تم إدخال المرضى المصابين بالفيروس المتحور B.1.1.7 إلى المستشفى في كثير من الأحيان، مقارنة بالمرضى المصابين بسلالات أخرى، على الرغم من أنه لم يتم العثور على اختلاف في شدة المرض الناجم عن الفيروس المتحور B.1.1 .7 في هذه المجموعة المقيمة بالمستشفى في التحليل الرئيسي".