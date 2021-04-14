5 خطوات لتجنب الصداع خلال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بداية شهر رمضان، قد يشعر البعض بالقلق من الصداع الذي يصيبهم بسبب الصيام.
وعبر موقع "تويتر"، شارك الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، "صحة تبوك"، بعض النصائح للوقاية من الصداع في رمضان.
وقد يسبب التوقف المفاجئ عن التدخين والكافيين، الصداع أثناء الصيام.
ويمكن تجنب ذلك عن طريق التقليل من الاستهلاك اليومي بشكل تدريجي.
وإليك نصائح إضافية تساعدك على الوقاية من الصداع أثناء الصيام في رمضان:
- تجنب الإجهاد الذهني والبدني
- اتبع نظام غذائي صحي
- اشرب كمية كافية من السوائل
- احصل على قسطٍ كافٍ من النوم
- مارس التمارين الرياضية بانتظام