5 خطوات لتجنب الصداع خلال رمضان

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بداية شهر رمضان، قد يشعر البعض بالقلق من الصداع الذي يصيبهم بسبب الصيام.

وعبر موقع "تويتر"، شارك الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، "صحة تبوك"، بعض النصائح للوقاية من الصداع في رمضان.

وقد يسبب التوقف المفاجئ عن التدخين والكافيين، الصداع أثناء الصيام.

ويمكن تجنب ذلك عن طريق التقليل من الاستهلاك اليومي بشكل تدريجي.

كيف تخفف الشعور بالصداع في أيام #رمضان❗️ #صم_بصحة https://t.co/tJz1qfg0SE

وإليك نصائح إضافية تساعدك على الوقاية من الصداع أثناء الصيام في رمضان: