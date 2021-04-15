جونسون آند جونسون تعلق على إصابات الجلطات الدموية بعد تلقي لقاحها

لقاح "جونسون آند جونسون" هل يسبب جلطات دموية.. ما هي الأعراض التي يجب الانتباه إليها؟

هل يجب على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والنساء الحوامل أخذ لقاح "جونسون آند جونسون"؟

(CNN Health)-- قال مسؤول كبير في شركة جونسون آند جونسون، الأربعاء، إن الشركة تراجع جميع التقارير عن الأحداث السلبية المرتبطة بلقاحها لفيروس كورونا لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات أخرى لجلطات دموية نادرة ربما لم يتم ملاحظتها.

وقام الدكتور آران ماري، كبير المسؤولين الطبيين للأدوية في "جانسن" الذراع الطبية لشركة جونسون آند جونسون المٌصنعة للقاح، بتفصيل الحالات المعروفة لجلطات الدم من أجل اجتماع طارئ لمستشاري لقاحات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال ماري: "أود أن أكرر أنه بناءً على البيانات الحالية، تعتقد جانسن أن الملف العام لمخاطر والفوائد للقاح الخاص بنا إيجابي عبر السكان المصرح لهم به".

وأضاف: "نحن ندعم بشدة ضمان الوعي بعلامات وأعراض هذا الحدث النادر جدًا، بالإضافة إلى التوصيات لضمان التشخيص الصحيح والعلاج والإبلاغ من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية".

وتقوم اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بمراجعة تقارير جلطات الدم لتحديد ما إذا كان يجب تغيير التوجيه بشأن استخدام لقاح جانسن.

وأشار آران ماري إلى أن جلطات الدم شُوهدت في مريضين في تجارب اللقاح في المرحلة 3، أحدهما حصل على لقاح والآخر أُعطي جرعة وهمية.

وقال ماري إن الشركة تبحث عن المزيد من الحالات المحتملة.